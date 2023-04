Ztl Rimini Nord, 'turisti e cittadini erano informati'. Ma partono le comunicazioni per i trasgressori

Attualità

Rimini

| 14:04 - 11 Aprile 2023

La Polizia Locale ha vigilato nel weekend sui varchi d'accesso alla Ztl.







Sabato scorso (8 aprile) si sono accese le telecamere della nuova Ztl del Parco del Mare nord, da Rivabella a Torre Pedrera. Nessuna sanzione per i primi trenta giorni, ma il sistema di controllo è entrato in funzione, con la polizia locale sul posto per assistere gli automobilisti. Per l'amministrazione comunale il bilancio è positivo, "nonostante il fine settimana sia stato ricco di presenze turistiche". La situazione è sempre stata sotto controllo, "con cittadini e turisti trovati già informati sulle novità legate alle telecamere e alla registrazione delle targhe, a cui nella maggior parte dei casi avevamo provveduto gli stessi titolari degli alberghi per i propri clienti".



Le vie Tolemaide, Genghini e Verenin Grazia sono stati gli accessi maggiormente presidiati dagli uomini in divisa, mentre nelle ore notturne attenzione è stata dedicata anche al varco di via Polazzi.



In questi giorni inoltre gli uffici comunali si stanno interessando anche per far aggiornare le mappe dei percorsi suggeriti dalle applicazione con navigatori GPS, ancora non aggiornati alla nuova viabilità. Inoltre partiranno le comunicazioni ai soggetti che risultano accedere alla ztl in assenza di permesso, per informarli della vigenza della stessa, allertarli di quanto rilevato e invitarli a regolarizzare la loro posizione in caso siano potenziali beneficiari di permessi.