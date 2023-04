Aeroporto Rimini, i gestori: 'l'accesso diventerà più sicuro'. Annunciati rincari dei parcheggi

Attualità

| 13:49 - 11 Aprile 2023

Aeroporto Fellini di Rimini.





AiRiminum, società di gestione dell'Aeroporto Fellini di Rimini, interviene in una nota per rassicurare sul tema della viabilità esterna allo scalo e dell'accesso.



Da anni sono state portate a conoscenza dell'opinione pubblica le criticità per il traffico, per i parcheggi "selvaggi" e per il transito delle auto che scaricano o caricano i passeggeri in transito all'aeroporto. "Un problema accentuato nel tempo con il mutamento della tipologia di traffico che è passato da voli charter (in cui per ogni volo erano sufficienti in media gli stessi 3 pullman per scaricare i passeggeri in partenza e ricaricare quelli in arrivo) a voli di linea (in cui per ogni volo in media arrivano circa 75 auto per scaricare i passeggeri in partenza e altre 75 per ricaricare quelli in arrivo)", evidenziano da AiRiminum. Problemi comunque affrontati nelle varie sedi istituzionali.



L'amministrazione comunale di Rimini ha così avviato il progetto della nuova rotatoria all'incrocio tra la Statale 16 e la Via Cavalieri di Vittorio Veneto per mettere in sicurezza quella che non è solo la via d'accesso all'aeroporto, ma anche la porta di accesso sud della città di Rimini. Entro l'estate 2023 sarà completata anche la sistemazione dell'attraversamento pedonale, con un semaforo a chiamata collegato con la pista ciclopedonale di via Losanna, Nel contempo AiRiminum ha presentato "un piano generale per la messa in sicurezza dell’accesso allo scalo che è in corso di approvazione presso Enac e i vari Ministeri coinvolti e che entro il 2023 dovrebbe ottenere tutte le autorizzazioni".



AiRiminum interviene anche sul tema parcheggi, annunciando dei rincari nel 2024 determinati "dall'evoluzione dei costi che hanno subito tutte le aziende" e che sarà calcolato considerando come indice di rivalutazione "la metà dell'incremento medio dei prezzi degli alberghi di Rimini dal 2015 al 2023". "Ma i prezzi di 3,5 euro per un'ora e di 7 euro per due ore sono invariati dal 2015", spiegano da AiRiminum.



