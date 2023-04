Primo assaggio d'estate: Cattolica invasa da turisti e famiglie nel weekend di Pasqua

Attualità

Cattolica

| 13:27 - 11 Aprile 2023

Pasqua 2023 a Cattolica.

È un bilancio più che positivo quello che l’Amministrazione Comunale di Cattolica registra per questo lungo weekend di Pasqua appena andato in archivio. Complice il bel tempo, nonostante le temperature ancora fresche rispetto alla media del periodo, anche nella Regina è andata in scena tutta la voglia di momenti di socialità, godere delle attività all’aria aperta, della spiaggia e dei viali cittadini.





“Sono stati tre giorni – sottolinea la Sindaca Franca Foronchi – che hanno visto arrivare tantissime persone in città, dal turismo di prossimità alle famiglie dei giovani atleti impegnati nei tornei di calcio giovanile. È stato un fine settimana di allegria e spensieratezza che ci ha fatto pregustare un assaggio d’estate. Penso ai concerti dal vivo che hanno fatto ballare e cantare i numerosissimi presenti in Piazzi Primo Maggio. E poi spazio ai sapori con i truck food del festival del gusto attorno alla nostra Fontana delle Sirene”. Poi un passaggio anche sul nuovo lungomare Rasi-Spinelli e proseguire sull’altrettanto rinnovata passeggiata di ponente, oramai prossima alla definitiva sistemazione. “Tutta la nostra comunità e quanti sono arrivati a trovarci hanno potuto transitare e passeggiare, così come promesso, su un fronte mare rinnovato da levante a ponente. Servirà ancora un po’ di pazienza per apprezzare il lungomare in tutte le sue finiture. Proseguono, infatti, i lavori per completare in breve la sopraelevata e per la sistemazione del verde e dell’illuminazione. Ma aprire alla carrabilità e pedonalità era un importante segnale per tutti coloro che amano questa città che è in pieno fermento e che si sta preparando alla prossima stagione estiva. Inoltre la camminata è divenuta ancora più piacevole proseguendo sulla passeggiata di ponente, anch’essa riqualificata. Insomma, tutti questi elementi hanno contribuito a creare la cornice perfetta per questo fine settimana di Pasqua trascorso a Cattolica”.





“Come Amministrazione Comunale – aggiunge il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - abbiamo fatto il massimo per far trovare ai nostri ospiti una città ordinata e con tutti i cantieri, aperti questi inverno, conclusi. Alla prova dei fatti credo che il risultato sia stato raggiunto”. L’obbiettivo più grande “era l'apertura del nuovo lungomare, ci siamo riusciti, questo grazie al grande sforzo della Sindaca, il collega ai lavori pubblici Uguccioni, gli uffici comunali e la ditta esecutrice”, continua il Vicesindaco. In questo primo vero fine settimana dal sapore pre-estivo “non si sono verificati particolari problemi di viabilità, grazie anche al prezioso lavoro della polizia municipale che ha presidiato costantemente l'area e svolto egregiamente il proprio lavoro - evidenzia Belluzzi. “Non si sono verificati particolari problemi di viabilità – aggiunge - anche grazie ad un buon utilizzo dei parcheggi più importanti, come ad esempio Piazza De Curtis, che è stato praticamente sempre pieno. Anche su questo fronte abbiamo cercato di attuare una comunicazione il più possibile precisa e funzionale”. Dal venerdì al lunedì Cattolica ha registrato un “tutto esaurito” nelle sue attività economiche e ricettive, “ad i nostri numerosi ospiti – spiega Belluzzi - abbiamo cercato di offrire un pacchetto di iniziative di alto profilo in grado di rispondere alle varie esigenze, con particolare attenzione al nostro target di riferimento, la famiglia. Un ringraziamento particolare, infine, lo voglio rivolgere ai nostri operatori economici ed a tutti coloro che hanno iniziato la loro stagione. L' ospitalità rimane uno dei nostri punti di forza, il nostro comparto turistico su questo è una garanzia”.





Ed intanto la Regina dell’Adriatico non si ferma mai e dà già appuntamento a tutti per la prossima edizione, la 51esima, di “Cattolica in Fiore”, la mostra mercato dedicata ai florovivaisti che “invaderà” il centro cittadino tra il 28 aprile ed il 1° maggio.