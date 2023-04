Gli alunni della Karis in visita al loro albero Natalino, l'iniziativa di Riccione Alba

Attualità

| 13:05 - 11 Aprile 2023

L'intrattenimento di Riccione Alba durante le ultime festività pasquali.





Al rientro dalle vacanze di Pasqua, smontato lo studio mobile di Radio Vetrina che "ha trasmesso" Riccione con musica ed interviste a molti personaggi ed imprenditori dai Giardini dell’Alba, per tutto il periodo pasquale, l’associazione Riccione Alba si prepara alla prossima iniziativa: la "trasferta" degli alunni delle elementari della Karis, la scuola ubicata nel quartiere, al Parco della Resistenza dove Natalino, l’albero che a Natale gli stessi bambini avevano addobbato con i loro lavoretti fatti con materiale plastico di riciclo, ha trovato nuova vita trapiantato a terra.



Il 12 mattina i piccoli partiranno dai Giardini dell’Alba a bordo di un trenino turistico alla meta del Parco dove poi, seduti intorno a Natalino, si impegneranno a ritrarlo in segno di gratitudine ed affetto. Alla visita parteciperanno il direttore di Geat, Giovanni Moretti, che spiegherà ai bambini l’importanza dell’albero e l’assessore all’ambiente Cristian Andruccioli.



“L’associazione è da sempre in prima linea sul decoro, l’animazione e tutte le altre esigenze di cittadini ed imprenditori del quartiere Alba - dice il presidente Giorgio Fortunato - e l’attenzione che occorre riservare verso le future generazioni ci spinge oggi a sensibilizzare i bambini verso una convivenza più rispettosa della natura per un futuro più sostenibile ed è per questo che abbiamo eletto Natalino come testimonial di questi valori che la nostra comunità ha tanto a cuore.”