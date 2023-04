Lega chiede interventi per l'ammodernamento dello stadio Romeo Neri a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:43 - 11 Aprile 2023

Archivio.

Il Consigliere della Lega, Loreno Marchei, ha presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale tematico dedicato allo stadio Romeo Neri a Rimini. La richiesta, depositata il 7 aprile, ha come oggetto il monitoraggio e la pianificazione degli interventi necessari per l'ammodernamento completo della struttura e il miglioramento della visibilità degli spettatori in tutte le tribune. Punto chiave, una valutazione del trasferimento della pista di atletica leggera, individuando un altro sito cittadino idoneo per una migliore fruizione scolastica, al fine di poter avvicinare la curva al campo da gioco.



Il Consigliere Marchei sostiene che lo stadio Romeo Neri sia vetusto e inadeguato per la pratica del calcio e tutte le altre attività sportive che vi si svolgono. Inoltre, cita l'esempio del concerto di Vasco Rossi in programma allo stadio il 2 giugno, sostenendo che la città ha bisogno di una programmazione seria per avere strutture adeguate e funzionali. Infine, propone di convocare la seduta del Consiglio Comunale proprio all'interno dello stadio con la presenza dei cittadini, seguendo l'esempio del consiglio comunale svoltosi in carcere.