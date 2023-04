Cronaca

Misano Adriatico

| 12:25 - 11 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Con il volto coperto e armati sono entrati nella sera di lunedì in un centro scommesse di Misano Adriatico. Il bottino corrisponderebbe all'incasso giornaliero, circa 6000 euro. Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata di Pasquetta due malviventi sono entrati nei locali del centro scommesse in via Nazionale Adriatica. Hanno minacciato con un'arma l'unico dipendente presente facendosi consegnare l'incasso e fuggendo subito dopo. Sull'episodio indagano i Carabinieri.