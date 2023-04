Attualità

Riccione

| 11:19 - 11 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Il Lotto premia l’Emilia-Romagna. Nel concorso dell’8 aprile, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Riccione ha centrato tre ambi e un terno dal valore di 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 302 milioni in questo 2023.