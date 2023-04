DiscoBorgo, a Santarcangelo l'aperitivo più grande della Romagna

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 09:55 - 11 Aprile 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna l'appuntamento che apre, ufficialmente, la bella stagione a Santarcangelo, torna "DiscoBorgo". Torna sabato 15 aprile, dalle 19:00 alle 23:00, l'appuntamento che trasforma il centro della città clementina in un grande locale per aperitivi con DJ set.



Lo scorso anno fu un successo inatteso che portò a Santarcangelo una grande folla allegra e festante: comitive di amici, coppie, rimpatriate fra compagni... e anche addio al nubilato e celibato. Un clima allegro e sereno che ha conquistato tutti e che ha portato gli organizzatori, l'Associazione dei Commercianti Città Viva, a voler riconfermare l'appuntamento come inizio ufficiale delle feste di Santarcangelo legate alla bella stagione.

"Con DiscoBorgo" commenta Alex Bertozzi, fresco Presidente di Città Viva, "vogliamo dare nuovamente il via alla bella stagione a Santarcangelo. Una partenza a ritmo di musica e con l'allegria dei colori degli apertivi... con l'augurio che sia di buon auspicio in vista della prossima Estate Viva, che ci attende da giugno in poi, e che conterà tanti bei ritorni."

Un richiamo molto forte che ha portato da 9 (nel 2022) ai ben 13 locali aderenti più un After a completare l'offerta di "DiscoBorgo".



Questi i 13 locali aderenti:



Iris Caffè (via Montevecchi) con il DJ Peter Squadrani (genere: anni 80/90); Fuoricentro (Piazzale Francolini) con Dj Fary (Afro); Caffè Commercio (via Don Minzoni) con gli Afro garden (genere: Afro); Centrale (Piazza Ganganelli) con il Dj valezic (genere: Urban); il RePub (presso il Caffè Roma, Piazza Ganganelli) con il Dj 4neeno (commerciale); lo Zafferano Caffè (via Montevecchi), con il Dj Tyga (tribal house, latin house, afro); il Caffè Clementino (parco Clementino); Vicolo di Brused (via Battisti) con Matteo Pignataro DJ (deep house/tech house); l'Altamarea Caffè (via Giordano Bruno) con il DJ Kikko (commerciale); la Birreria Boomerang (via De Garattoni); l'Oltreborgo (via Cavour); Donminzoni54 (via Don Minzoni), con i DJ Niño e Cuuper (tech house); Vin Olta Bruschetteria (via Montevecchi) con Mirco Giorgi DJ (pop).

Inoltre, a concludere il sabato sera di festa, l'After DiscoBorgo presso l'Odeon Club (Via de Garattoni) con i Sintonica ad animare la serata.

Tanti locali, tanta musica, tanto divertimento per dare il benvenuto alla bella stagione e gustarsi la magica atmosfera di Santarcangelo nella prima serata "speciale" di questo 2023.