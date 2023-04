Nicolò Strada d'oro: l'atleta riminese vince l'Arena Games Triathlon

Sport

Rimini

| 09:29 - 11 Aprile 2023

Nicolò Strada sul podio.

Grande vittoria per Nicolò Strada (C.S. Carabinieri/Raschiani Triathlon Team) all'Arena Games Triathlon Finals svolta nell'Aquatics Center di Londra. In una combattuta finale l’atleta riminese con il tempo di 33'41'' è riuscito ad avere la meglio sul sudafricano Henri Schoeman che ha fermato il tempo a 34'04'', bronzo olimpico a Rio 2016 e sul neozelandese Kyle Smith che ha chiuso in 34'11''.

L'azzurro, ha vinto la finals di Londra dopo il quarto posto conquistato nella Campus Sursee Sportarena sulle rive del lago di Sempach, in Svizzera ed ha chiuso le Series 2023 in seconda posizione davanti allo svizzero Simon Westermann.





L'Arena Games Triathlon Series 2023 è stata vinta dal sudafricano Henri Schoeman per gli uomini e per le donne dall'australiana Sophie Linn.



La gara femminile londinese è stata vinta dalla britannica Beth Potter davanti alla francese Cassandre Beaugrand e alla stessa Linn. Alle spalle della vincitrice australiana, le series 2023 ha visto salire sul podio femminile Gina Sereno (USA) e Rani Skrabanja (NED).



Nella gara donne le azzurre Ilaria Zane (Overcome) e Luisa Iogna Prat (707) non sono riuscite ad accedere alle finale ed hanno chiuso nella classifica finale rispettivamente in 21^ e 24^ posizione.



Qui la classifica completa