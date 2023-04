Saluserbe: la due giorni dedicata ai prodotti naturali, biologici e di erboristeria

Attualità

Nazionale

| 09:02 - 11 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Dal 22 al 25 aprile appuntamento a Saludecio per conoscere meglio il mondo dei prodotti naturali e biologici. Anche quest’anno infatti, la città romagnola ospiterà la manifestazione SalusErbe, la festa dal cuore verde.



Saludecio e SalusErbe sono legate da diversi anni, la prima edizione infatti, si tenne nel 1988. A quei tempi il mondo dei prodotti naturali, biologici e di erboristeria era molto meno conosciuto.



Negli ultimi decenni l’interesse verso questo settore è cresciuto esponenzialmente e con esso anche la quantità di prodotti disponibili.



La crescita del mercato biologico e naturale in numeri

La manifestazione

Perchè SalusErbe a Saludecio?

Per capire meglio l’importanza di questa manifestazione possiamo concentrarci sui numeri.In Italia il mercato dei prodotti biologici ha raggiunto nel 2023 i 5 miliardi, in soli 10 anni i consumi sono aumentati del 132% Anche nel campo della cosmesi si osserva un aumento delle vendite di prodotti naturali. Nel 2021, secondo un’indagine dell’associazione Cosmetica Italiana, sono stati spesi 2,6 miliardi di euro, con un aumento del 12,6% rispetto al 2019 Questi numeri sono legati sia al maggiore interesse da parte delle persone per questo tipo di prodotti, ma anche alla disponibilità degli stessi. Se all’inizio si trattava di prodotti di nicchia, acquistabili solo in store dedicati, oggi prodotti bio e naturali sono presenti negli scaffali delle più grandi catene di supermercati e di negozi dedicati alla casa e alla bellezza. Basta consultare il nuovo volantino Tigotà per capire quanto interesse ci sia verso questa categoria di articoli.Le date da segnare sul calendario sono dal 22 al 25 aprile. Il punto focale della manifestazione è piazza Beato Amato Ronconi, anche se ci saranno stand e mercatini lungo le vie principali del centro storico della città.Come ogni anno l’ingresso alla festa sarà gratuito. Durante queste giornate si potrà non solo comprare prodotti naturali e biologici, ma anche imparare molto sul mondo dell’alimentazione naturale e sull’importanza di valorizzare i prodotti del territorio.Si terranno incontri e conferenze riguardanti diversi temi fra i quali: i cibi coltivati secondo la tradizione, gli antichi rimedi per il benessere del corpo, le medicine alternative e l’importanza della natura.Non mancheranno poi momenti di svago e divertimento grazie agli spettacoli a cui si potrà assistere gratuitamente, che si terranno nelle vie della cittadina.Per rimanere aggiornati sulla manifestazione si può seguire la pagina facebook di SalusErbe o consultare il sito del comune di Saludecio Saludecio è un paese che ha una forte connessione con la natura e il territorio. La sua posizione sulle colline, il suo passato medioevale, le sue mura circondate da giardini, la rendono il luogo ideale per una manifestazione come SalusErbe.Durante i giorni del festival, il piccolo comune si trasforma. Per creare una maggiore armonia con la manifestazione vengono dati nuovi nomi anche alle vie principali. Chi avrà la fortuna di passeggiare nel borgo medioevale si ritroverà così a camminare lungo la via delle Erbe e della Salute, nella Piazza dei Sapori, nella Strada delle Eccellenze o delle Officine.SalusErbe è una festa diversa dalle altre. E’ un’occasione per entrare in contatto con il mondo naturale, ma anche e forse soprattutto, per riflettere sull’importanza della Natura.Sugli enormi doni che ha da offrire, su quanto sia importante rispettarla e salvaguardarla.La manifestazione è nata per gli amanti dei prodotti naturali e dell’erboristeria, ma in realtà tutti dovremmo partecipare a SalusErbe. Un’ottima occasione per capire una volta in più perché nel 2023 non si può più far finta di nulla, ma bisogna seriamente impegnarsi per salvare questo mondo che ci ospita.