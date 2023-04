Attualità

Rimini

| 08:51 - 11 Aprile 2023

La festa alle Befane.

La Pasquetta de Le Befane Shopping Centre è stata, come da tradizione, 'dolcissima'. Dalle 15 di lunedì sono stati infatti distribuiti gratuitamente a tutti i bambini presenti mille ovetti di cioccolato. A completare la giornata speciale è stato il villaggio di CoComelon e della MacDonald Farm, allestito in piazza Zara, che ha proposto tante attività creative e laboratori per il divertimento dei più piccoli.