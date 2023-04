Basket Promozione, nel fine settimana vi ai playoff e playout

Sport

Rimini

| 16:53 - 10 Aprile 2023

Nel prossimo fine settimana prenderanno il via i play off e i play out del campionato dim Promozione di basket. La formula è semplice per salire in serie D. Sono previste, per ogni tabellone (C-D e E-F), sedici squadre e solo la prima verrà promossa. Ogni serie sarà al meglio delle tre partite (bisogna vincerne due).

Nei play out, invece, i due tabelloni saranno di 8 squadre cadauno e ne retrocederanno due (complessivamente 6 e cioè 2 dai gironi A e B, 2 da C e D e 2 da E ed F).

Negli ottavi di finale, segnaliamo, come sfide, sulla carta, molto gustose, Navile-Zola, SPS-Lovers, SG Tiberius-Castenaso e Tigers-San Mamolo.



GIRONI C - D



PLAY OFF



PEPERONCINO MASCARINO – CMB ARCOVEGGIO BO

NAVILE BO – ZOLA PREDOSA

SASSO BASKET CASTELFRANCO – SPARTANS FE

BASKET VILLAGE GRANAROLO – DIABLOS SANT’AGATA BOLOGNESE

CUS MO.RE. – HORIZON TREBBO

BIANCONERIBA BARICELLA – MASSACRAMENTO KINGS

S.P. SPILAMBERTO – GALLIERA LOVERS

PGS IMA BO – NAZARENO CARPI



PLAY OUT



CARPINE – VIS 2008 FE

FARO ARGENTA – FORTITUDO CREVALCORE

GALLO – MAGIC SCANDIANO

P.T. MEDOLLA – PGS CORTICELLA BO



GIRONI E - F



PLAY OFF



PGS WELCOME BO – S.C. CATTOLICA

SG TIBERIUS BK 2000 RN – VIRTUS CASTENASO

HORNETS BO – LIBERTAS GREEN FO

FAENZA BASKET PROJECT – PGS BELLARIA BO

SAPORY SAN LAZZARO – EAGLES MORCIANO

TIGERS 2014 FO – SAN MAMOLO BO

MEDICINA 2007 – SUNRISE RN

LUSA MASSALOMBARDA - PIANORO



PLAY OUT

PARTY&SPORT OZZANO - BELLARIA

SAN PATRIGNANO – BASKET’95 IMOLA

AICS FO – TATANKA IMOLA

CSI SASSO MARCONI - SANTARCANGIOLESE