Gli revocano la patente, lui usa un documento contraffatto: denunciato

Cronaca

Riccione

| 16:29 - 10 Aprile 2023

Archivio.





Durante i controlli operati nel weekend pasquale, i Carabinieri di Riccione hanno fermato di notte due uomini originari del napoletano: sottoposti a controllo, avevano dosi di cocaina e marijuana, nonché 1200 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Uno dei due fermati ha cercato di disfarsi di un coltello a serramanico, immediatamente recuperato da uno degli operatori. Per entrambi è scattata denuncia per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre l'uomo sorpreso in possesso del coltello è stato anche denunciato per porto abusivo di armi. Nella mattinata di Pasqua (domenica 10 aprile) nei guai è finito invece un uomo originario di Foggia, che viaggiava con la famiglia a bordo di un'automobile con targa straniera. La patente gli era stata revocata, ma per mettersi al volante utilizzava una patente rumena risultata contraffatta. Dovrà rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato.