Il figlio litiga con il padre, la madre chiama i Carabinieri che scoprono uno scooter rubato

Cronaca

Riccione

| 16:23 - 10 Aprile 2023





I Carabinieri intervengono in un'abitazione per una lite tra padre e figlio e scoprono uno scooter rubato: un giovane riccionese è stato così denunciato per l'ipotesi di reato di ricettazione. I fatti sono avvenuti nel weekend di Pasqua. La lite, scoppiata tra il giovane e il padre, ha suscitato una forte preoccupazione nella madre del denunciato, che ha chiamato i Carabinieri. La pattuglia, riportata la calma, ha poi effettuato accertamenti su uno scooter in disponibilità del ragazzo, che ai Carabinieri ha ricordato il modello di ciclomotore di cui un riccionese aveva denunciato il furto qualche giorno prima. Un'intuizione confermata dagli accertamenti: è così scattata la denuncia.