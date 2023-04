Mentre balla gli strappa la catenina d'oro: 23enne derubato in discoteca, una denuncia

Cronaca

Riccione

| 16:16 - 10 Aprile 2023

Nelle notte tra Pasqua e Pasquetta (9-10 aprile) un giovane originario del napoletano è stato denunciato per furto aggravato. È accusato di aver strappato la catenina d'oro dal collo di un 23enne pesarese, durante i balli in una nota discoteca di Riccione. Accortosi di non avere più la catenina al collo, il 23enne ha allertato il personale addetto alla sicurezza. I Carabinieri hanno identificato l'indagato, mentre il bottino non è stato recuperato, evidentemente perché consegnato nella calca a un complice, riuscito a fuggire.