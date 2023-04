Riccione, Pasqua da 'tutto esaurito': città presa d'assalto, turisti da tutta Italia e dall'Europa

Attualità

Rimini

15:05 - 10 Aprile 2023

Tanti visitatori a Riccione anche per Pasquetta PH CASALBONI.



A Riccione sindaca e operatori soddisfatti per l'afflusso di turisti e visitatori in occasione del weekend pasquale. L'amministrazione comunale riassume queste festività con sei parole chiave: "emozione e tradizione, bellezza e ospitalità, divertimento e sostenibilità". Riccione è soprattutto strapiena di gente arrivata un po’ da tutta Italia e da diverse parti dell’Europa. “Ci sono i nostri vecchi clienti che vengono a prenotare per l’estate e ci sono tanti nuovi ospiti”, osserva Diego Casadei, il presidente della Cooperativa Bagnini di Riccione. “Abbiamo preparato una città delicata”, dice la sindaca Daniela Angelini che in questi tre giorni ha girato a piedi ogni quartiere della zona turistica incontrando turisti e operatori. “La risposta degli ospiti è stata straordinaria. Spiaggia, viali commerciali, lungomari e ristoranti sono pienissimi: il colpo d’occhio è bellissimo. Da Lo Smanèt alla mostra di Frida Kahlo con il photo booth, dai laboratori nel Giardino sul mare al risveglio con lo yoga e la passeggiata ecologica sul mare e tra gli ulivi di viale Ceccarini: Riccione si è proposta delicatamente ai turisti e l’apprezzamento è davvero confortante. La linea della bellezza e della sostenibilità è quella che porteremo avanti con coerenza. Ora ci aspettiamo grandi numeri, addirittura migliori di questo primo ponte, in occasione delle festività per il 25 aprile. Il nostro programma sarà ancora ricchissimo, a partire dall’evento che il 23 avrà come protagonista un inedito Vinicio Capossela”.



Grandi aspettative sul ponte della Liberazione le ripone anche il presidente dell’associazione Albergatori di Riccione Bruno Bianchini: “La richiesta è già tantissima - dice il presidente -. Di questo weekend di Pasqua e Pasquetta possiamo dirci soddisfatti. La gente c’è e devo dire che le previsioni del meteo, che erano peggiori rispetto a come poi è andata, in parte hanno condizionato: non partivamo infatti col pienone ma non so dire quanto si sia recuperato con last minute e last second”. Ristoranti e bar del centro e della zona mare hanno registrato il tutto esaurito sia per la Pasqua che per la Pasquetta. “Abbiamo visto tanti bolognesi e sono arrivati i proprietari delle seconde case - dice Alfredo Rastelli, referente di Confcommercio -. Sicuramente la gente c’è e non possiamo lamentarci. Magari le temperature un po’ basse, specie per la zona Marano, hanno tenuto lontane le persone del posto. Ora puntiamo sul 25 aprile, un ponte lungo e molto interessante”.



Uno spot a Riccione lo ha regalato Martina Colombari che al suo milione di followers di Instagram, la mattina di Pasqua, dalla spiaggia ha mandato a dire “guardate che meraviglia, c’è un’aria bellissima”. Il marito Alessandro Billy Costacurta ieri mattina era al campo dell’Asar a parlare di calcio giocato e a firmare autografi ai bambini. Un altro volto noto, quello di Anna Falchi, è stato immortalato alla mostra di Frida Kahlo nel giorno di Pasqua. Ma niente paparazzi, in questo caso, è stata la stessa attrice e showgirl, in compagnia del nuovo fidanzato, a concedersi all’obiettivo di Margherita Cenni. Cosa che hanno fatto anche la sorella, Valentina Cenni e il marito Stefano Bollani all’ora di pranzo di oggi. Nei giorni scorsi al porto è stato avvistato anche Renato Zero. “Un bellissimo movimento di persone - racconta Margherita Cenni dal set fotografico all’ingresso della mostra -. Per tante persone si è trattato di momento divertente ma anche di uno stimolo a entrare per ammirare le foto di Frida all’interno della mostra”, allestita in Villa Mussolini.