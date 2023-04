Incidente in via Santa Cristina: auto si ribalta e donna rimane incastrata nelle lamiere

Cronaca

Rimini

14:10 - 10 Aprile 2023

Questa mattina (lunedì 10 aprile), intorno alle 11, si è verificato un incidente stradale in via Santa Cristina a Rimini: una 62enne, alla guida di una Renault Clio, stava viaggiando sulla Via Carpi quando ha atttraversato l'incrocio per raggiungere la via Mirandola: a quel punto è avvenuto il sinistro con un'Audi 3 di targa sammarinese, che viaggiava sulla via Santa Cristina. Nell'impatto la Renault Clio si è rovesciata su un lato e l'automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere, venendo liberata di Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto assieme al personale del 118 e alla polizia locale. La 62enne è stata ricoverata all'ospedale Infermi di Rimini, fortunatamente non in gravi condizioni.