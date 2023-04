Rimini, il pienone di Pasqua e la gioia del sindaco. 'E il bello deve venire'

Turismo

Rimini

| 12:49 - 10 Aprile 2023

Rimini presa "d'assalto" per Pasqua PH COMUNE DI RIMINI.



"Buona la prima!". Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad esprime sui propri profili social la soddisfazione per il fine settimana di Pasqua, "primo banco di prova della stagione turistica". Nonostante il clima un po' incerto e le temperature non proprio miti, Rimini si è riempita di turisti e visitatori, un colpo d'occhio notevole nelle fotografie, "una citta piena", sottolinea il primo cittadino, che scende nel dettaglio:"La passeggiata del Parco del Mare gremita, aree giochi, fontane e isole fitness aperto prese d’assalto, un’edizione da record del Paganello ad animare la spiaggia. E anche il centro storico non è stato da meno, grazie all’offerta degli spazi museali e alle proposte culturali, con centinaia di ingressi registrati già tra sabato e domenica tra Museo della Città e Domus, Fellini Museum e Part, oltre alle particolari visite guidate ai tesori della città, tutte esaurite". Ristoranti e locali hanno lavorato a pieno regime ed è stata quindi "un'iniezione di ottimismo" che conferma le previsioni della vigilia, per un primo trimestre del 2023 che dovrebbe far registrare un raddoppio degli arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022. "E il bello deve ancora venire - argomenta il sindaco - Rimini è pronta a proseguire la sua marcia per tutto il mese, grazie ad un calendario interessante (con i ponti di martedì 25 aprile e lunedì 1 maggio che già fanno segnare un trend di prenotazioni molto positivo), grazie agii eventi religiosi, sportivi, aziendali, grazie all’attivismo della filiera privata. E grazie alla bellezza di una città che tra spazi riqualificati e rigenerati, tra patrimonio storico e artistico e un entroterra splendido mantiene e rinnova la sua attrattività".