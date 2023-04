Rimini, alla pedalata del Somarlungo c'è anche il vescovo. Tanti sorrisi e una t-shirt col n.1

Attualità

Rimini

| 14:48 - 10 Aprile 2023

Somarlungo 2023, la partenza PH ELISA DRUDI.

Alle 8.30, orario del raduno, si è presentato puntuale in sella alla bicicletta regalatagli dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il vescovo Niccolò Anselmi è stato l'ospite d'onore dell'edizione 2023 del Somarlungo, l'evento di Zeinta di Borg per celebrare il rito della gita fuoriporta di Pasquetta.



Il colpo d'occhio era notevole: in tanti questa mattina (lunedì 10 aprile) si sono radunati davanti al Caffè delle Rose, per formare "il serpentone" di bici che si è spostato in diversi luoghi caratteristici della città, per concludere l'escursione al Santuario di Santa Maria delle Grazie. Il vescovo, grande appassionato di sport, ha partecipato alla prima parte del Somarlungo, dovendo poi interrompere per i propri impegni istituzionali ed ecclesiastici, ma la sua presenza è stata ancora una volta un segnale di forte vicinanza alla popolazione e di condivisione di eventi molto sentiti dalla comunità riminese. Zeinta di Borg lo ha ringraziato della sua presenza donandogli una t-shirt con il numero 1, che il vescovo ha indossato immediatamente. Palloncini e magliette sono stati donati ai partecipanti, un bella nota di colore, con il gruppo che ha pedalato per le vie della città, per poi fermarsi al ponte di Tiberio e in Piazza Cavour, con una guida d'eccezione, l'architetto Pier Luigi Foschi. Dopo l'arrivo a Covignano, alle 13 circa, tutti i partecipanti si sono radunati nel piazzale del convento di Santa Maria delle Grazie per la tradizionale Ligaza, il pranzo al sacco impreziosito dalla polenta preparata dagli Alpini. Il presidente di Zeinta di Borg Daniele Fagnani ringrazia a nome di tutti gli associati il vescovo e i partecipanti al Somarlungo. La festa prosegue nel pomeriggio.



ric. gia.