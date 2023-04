Calcio C, Ancona-Rimini. Gaburro: 'È una sfida che simula una partita playoff'

Sport

Rimini

| 15:38 - 14 Aprile 2023

Marco Gaburro





Sabato 15 penultima partita della stagione regolare con il Rimini impegnato ad Ancona contro la squadra che in settimana ha cambiato mister ed è settima in classifica (55 punti con i 46 del Rimini), con un bottino di sette punti in 10 partite: Donadel al posto di Colavitto. Curiosamente l'Ancona è l'ultima squadra battuta al Romeo Neri dalla formazione di Gaburro per 2-1, a dicembre. Una sfida importante per mettere le mani definitivamente sui playoff: il Rimini ha tre punti di vantaggio su Fermana e Recanatese e ha nel mirino il Siena a -1 dopo la penalizzazione di due punti.



“L’obiettivo è far bene per difendere la posizione e se si riesce si può anche superare le due squadre che ci stanno davanti. È una partita che va poi a simulare una gara di play off, che ha contenuti tecnici importanti, in trasferta. Dobbiamo rispettare l’avversario, facendo quello che la nostra squadra sa fare e che ha fatto soprattutto contro le avversarie davanti in classifica. È una sfida che possiamo pensare come una simulazione dei play-off, se ci arriveremo, quindi con contenuti tecnici importanti, in trasferta” spiega Gaburro.



Al Del Conero le due squadre si sono comunque già affrontate una volta in questa stagione, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, e anche in quel caso (era il 5 ottobre) furono i romagnoli ad avere la meglio: 1-0 con gol partita di Santini al 21′ della seconda frazione.



“Conosciamo l'Ancona dal punto di vista dei singoli. La rosa di fatto è rimasta abbastanza simile all’andata con un Melchiorri in più in attacco. È una partita per noi importantissima perché l'Ancona è davanti di qualche posizione, noi dobbiamo cercare di scalare posizioni e dunque cercare di raccogliere bottino pieno. È arrivato un nuovo mister, ma noi dobbiamo concentrarci più su di noi che pensare agli altri”.

Nel Rimini manca Panelli (squalificato), Gigli non è recuperato, per cui spazio a Regini o Allievi al fianco di Pietrangeli al centro della difesa. Rientra Santini assieme a Biondi e Sandri.