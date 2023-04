Santarcangelo, camion rifiuti urta colonnina del gas: tecnici evitano il pericolo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

10 Aprile 2023

Una manovra azzardata e il mezzo del trasporto dei rifiuti urta la colonnina della rete del gas provocando la rottura della tubazione: è accaduto questa mattina a Santarcangelo, in località San Martino dei Mulini, in via Sarzana, verso le 7. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici di Adriagas e i Vigili del fuoco per arginare la temporanea fuga di gas, potenzialmente molto pericolosa. Le utenze sono state bloccate per circa tre ore, per consentire il ripristino della tubazione: una volta arrestata la perdita si è proceduto alla manutenzione tempestiva così da evitare danni. Il servizio di rete gas è tornato nuovamente attivo verso le 10.