Pasqua di fuoco a Montescudo-Montecolombo: fiamme e fumo invadono un’abitazione

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 11:51 - 10 Aprile 2023

Vigili del fuoco (immagine repertorio).

Fuoco in un’abitazione delle colline della Valconda nella giornata di Pasqua: l’incendio è scoppiato in uno stabile di Montescudo Montecolombo, in località San Savino, all’ora di pranzo. Alcuni vicini, avvertendo odore e accorgendosi del fumo che fuoriusciva dalle finestr, hanno subito dato l’allarme. I Vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 12 e 30 e da subito si sono sincerati che in casa non ci fosse nessuno. Successivamente hanno individuato l’origine del rogo, un guardaroba, che hanno provveduto ad estinguere per evitare che le fiamme attecchissero ulteriormente su altre superfici dell’abitazione: i danni maggiori sono stati quelli derivanti dal fumo, tra arredi, mura e solai, oltre al danneggiamento di una piccola parte dell’impianto elettrico. Per motivi di salubrità i proprietari non potranno accedere nell’abitazione prima del ripristino dei danni.