Calcio C, il Rimini nella tana dell'Ancona che cambia mister: ecco Marco Donadel

| 21:57 - 09 Aprile 2023

Probabilmente sabato (ore 17,30) il Rimini nella trasferta al Del Conero si troverà di fronte un Ancona con un nuovo mister. Dopo la sconfitta di Alessandria per 3-0 (striscia di due pareggi e due sconfitte) infatti, il club pare deciso a dare il benservito a mister Colavitto.

Il sostituto designto dovrebbe essere - secondo i boatos di mercato riportasti dalla stampa marchigiana - Marco Donadel con contratto fino a giugno. Due partite e poi i playoff. L'Ancona è al settimo posto con 55 punti.

Donadel, che ha iniziato il suo percorso in panchina nelle giovanili della Fiorentina dopo una lunga carriera in serie A con Lecce, Parma, Sampdoria, Napoli, Verona e Fiorentina (200 presenze tra campionato e coppe europee), vivendo negli anni anche l’esperienza di vice di Paolo Vanoli sulla panchina dello Spartak Mosca, conosceva già dai tempi della Fiorentina l’amministratore delegato del club Ripa. Donadel ha superato allo sprint Massimiliano Maddaloni, già giocatore del Rimini, a lungo in Cina al fianco di Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. e già sulla panchina del Siena. L'annuncio dovrebbe avvenire nelle prossime ore.