Pasqua: Rimini si riprende il turismo dopo la pandemia. Migliaia di persone affollano le spiagge

| 20:11 - 09 Aprile 2023

Il lungomare di Rimini.

Rimini ha confermato le previsioni per le festività pasquali, attirando migliaia di turisti e attestandosi tra le realtà turistiche più gettonate del momento. Molte persone hanno deciso di trascorrere qualche ora nella città, passeggiando tra le bellezze del centro storico, ma soprattutto sul lungomare e in spiaggia. Tuttavia, durante tutta la giornata si sono registrate lunghe code sulle strade del lungomare, testimonianza dell'afflusso di persone.



Le festività pasquali hanno rappresentato il primo test per l'avvio della stagione turistica riminese, con il bagno 26 tra i primi stabilimenti a riaprire le porte per accogliere i visitatori. Gabriele Paglierani, gestore del bagno 26 insieme al cugino Fabrizio da 36 anni, ha rilasciato una breve intervista alla nostra redazione in cui ha invitato i colleghi a fare lo stesso, sottolineando l'importanza di pazienza, volontà e amore per la propria terra per far ripartire l'economia.



In particolare, il gestore ha fatto notare la presenza di molti stranieri, tra cui svizzeri, tedeschi e austriaci, che hanno affollato la spiaggia in questi giorni, dimostrando che la pubblicità e l'attrattività del territorio stanno funzionando e rappresentando una grande opportunità economica per tutta la riviera romagnola.



In sintesi - dice Paglierani - la situazione a Rimini sembra promettente per la stagione estiva 2023, con un turismo che inizia a riprendersi e un'attività balneare che già da marzo è in pieno svolgimento. È importante che tutti gli operatori del settore lavorino insieme - conclude - per garantire un'accoglienza di qualità ai visitatori e far rinascere l'economia del territorio.