San Marino piange la scomparsa di Massimo Giorgini, icona del mondo arbitrale

Repubblica San Marino

| 19:40 - 09 Aprile 2023

Massimo Giorgini.

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e l'Associazione Sammarinese Arbitri hanno annunciato la triste notizia della scomparsa di Massimo Giorgini, un'icona del mondo arbitrale di San Marino, che ha dedicato oltre vent'anni della sua vita al calcio.



Massimo Giorgini, che in passato aveva ricoperto il ruolo di assistente arbitrale, si era trasformato in un osservatore, ruolo che aveva mantenuto per tre anni. Al momento della sua scomparsa, faceva anche parte del board dell'Associazione Arbitrale, in qualità di consigliere.



La notizia della scomparsa di Giorgini ha colpito profondamente il mondo del calcio sammarinese, che si è unito per esprimere il proprio cordoglio e le più sincere condoglianze alla sua famiglia. Giorgini sarà ricordato con affetto e stima da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.