Tennis, l'Open di Primavera al Tennis Club Riccione è alle semifinali

Sport

Riccione

| 19:11 - 09 Aprile 2023

Michele Vianello.

Alle battute finali il torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione, che mette in campo 4000 euro di montepremi per alcuni dei migliori 2° categoria del panorama nazionale e tanti big locali.

Nel maschile il primo semifinalista è stato il 2.4 Julius Tverijonas, nazionale di Coppa Davis lituano che prima ha battuto 6-2, 4-6, 10-2 il 2.5 Edoardo Pompei (Tc Faenza), poi ha beneficiato del forfait del n.1, il 2.1 Omar Giacalone. Bella semifinale anche per il ravennate Michele Vianello che ha fermato la corsa di brillante Emanuele Mazzeschi (Ct Lucca). Ottima la condizione del romagnolo, malgrado sia ad uno dei primi match stagionali. Convincente anche l’esordio di Stefano Baldoni (Ct Giotto Arezzo), il principale favorito del seeding dopo il forfait di Omar Giacalone, che ha superato nettamente Edoardo Monti. In serata l’esordio, direttamente nei quarti, del 2.3 riminese Alberto Morolli, seguito dallo staff tecnico del Tc Riccione, opposto al 2.4 Filippo Mazzola, testa di serie n.5.

Maschile ottavi: Filippo Mazzola (2.4, n.5)-Edoardo Principi (2.6) 6-4, 7-5, Emanuele Mazzeschi (2.4)-Matteo Marfia (2.4, n.6) 6-1, 6-3, Edoardo Monti (2.4, n.7)-Leonardo Primucci (2.4) 6-1, 6-3. Quarti: Michele Vianello (2.3, n.3)-Emanuele Mazzeschi (2.4) 6-1, 7-6, Stefano Baldoni (2.2, n.2)-Edoardo Monti (2.4, n.7) 6-3, 6-2.

Nel femminile semifinali per Martina Balducci (Ct Cacciari), che prima ha battuto 6-0 e ritiro la 2.6 Asia Scuppa (n.7), poi ha beneficiato del ritiro della 2.5 Martina Zara (n.2), e per la ravennate Ekaterina Cazac. La 2.7 allieva della Ravenna Tennis Academy, 15 anni ancora da compiere, ha battuto in un match molto lottato la 2.6 riminese Marta Lombardini (Tc Viserba) per 6-3, 3-6, 14-12. Vola in semifinale anche la 2.7 Gloria Contrino che ha estromesso nei quarti per 1-6, 6-2, 10-6 la 2.7 Alice Monducci Delucca.

Ottavi: Alice Monducci Delucca (2.7)-Vittoria Benedetti (2.6, n.3) 6-4, 6-4, Anita Picchi (2.6)-Diana Rolli (2.7) 6-3, 6-3, Marta Lombardini (2.6, n.5)-Camilla Montenet (2.8) 6-0, 6-2.

Domani (lunedì) semifinali dalle 14. Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.