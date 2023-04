Calcio C, Ancona-Rimini 3-0. Gaburro ammette: 'Serviva di più per fare punti'

Sport

Rimini

| 22:00 - 15 Aprile 2023





Tremendo ko esterno del Rimini, che s’inchina di fronte ad un Ancona cinico e spietato, rigenerato dall'avvento del nuovo tecnico Marco Donadel (tre punti nelle ultime cinque partite). Al ‘Conero’ termina con un sonoro 3-0 che non ammette repliche.

Mister Gaburro è amareggiato nell’analisi di fine gara. E' vero che playoff sono praticamente cosa fatta – il Rimini è decimo - , ma è chiaro che il rendimento dei biancorossi nel ritorno è stato modesto, del tutto insoddisfacente e buon per lui che alle spalle le avversarie, pur rimontando il gap, non siano riuscite a mettere la freccia.

“E' una sconfitta netta nel punteggio - dice il tecnico biancorosso - abbiamo fatto discretamente bene solo in un breve tratto di partita, tra il loro primo gol ed il secondo, poi siamo un po’ spariti. Loro hanno segnato sfruttando delle individualità importanti che hanno e noi nella nostra fase migliore siamo andati spesso a sbattere addosso a loro, abbiamo trovato poche giocate importanti e quindi quando poi perdi 2-0 diventa difficile recuperare, su un campo come questo qua. E' un punteggio pesante che però dobbiamo accettare. Eppure la partita l’avevamo preparata conoscendo esattamente l’avversario e mi dispiace che ci abbiamo messo un tempo per sistemarci. Oggi abbiamo fatto troppo poco? Sicuramente sì, ma il ‘troppo poco’ di oggi è diverso da quanto espresso contro Reggiana e Fiorenzuola, dove ci è mancato solo il gol. Oggi è stato differente, complimenti all’Ancona".



Ora resta l’ultima partita in casa contro il Montevarchi già retrocesso. A i biancorossi basterebbe un punto per qualificarsi ai playoff (si affronterà la quarta: una tra Carrarese, Gubbio o Pontedera).



“Vero, ci basta un punto, ma dobbiamo cercare di trovare una vittoria al Neri (nel ritorno mai ottenuta, ndr) per dare colore a questa stagione, i ragazzi lo meritano. Dobbiamo azzerare e ripartire, cercando di fare meglio di quanto fatto finora nel girone di ritorno, perché l’opportunità c’è e anche i valori ci sono e quindi dobbiamo essere bravi e lavorare bene questa settimana lasciandoci alle spalle questa partita, senza andare in depressione, rimanendo professionali e anche un po’ più carichi. Oggi l’Ancona ci è stato superiore, gli facciamo i complimenti, ora dobbiamo cercare dì essere superiori noi al Montevarchi: il bilancio finale lo determina la classifica e non la singola partita di oggi o di domenica prossima".

Dall'altra parte mister Marco Donadel sorride: "Una squadra che vuole andare ai play off deve avere questa cattiveria, questa determinazione. Poi non so se si sentiva dagli spalti, ma i ragazzi in campo si parlavano".