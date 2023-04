Meteo post Pasqua: primavera nel segno della variabilità

Attualità

Rimini

| 18:47 - 09 Aprile 2023





Il post-Pasqua vedrà giornate soleggiate e temperature in rialzo poi da metà settimana l’avvicinarsi di perturbazioni atlantiche potrebbe determinare giornate più instabili.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 9/04/2023 ore 11:30



Lunedì 10 Aprile - PASQUETTA



Stato del cielo e precipitazioni: da poco nuvoloso a sereno con piogge assenti.

Temperature: minime comprese tra +3 e +6 gradi. Massime in calo comprese tra +14 e +16 gradi.

Venti: deboli da Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 11 Aprile



Stato del cielo e precipitazioni: inizialmente sereno poi transito di velature anche compatte ma con assenza di fenomeni.

Temperature: in ripresa con minime comprese tra +4 e +7 gradi, massime comprese tra +17 e +20 gradi.

Venti: deboli da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 12 Aprile



Stato del cielo e precipitazioni: parzialmente nuvoloso con precipitazioni assenti salvo brevi piovaschi sui rilievi.

Temperature: minime comprese tra +7 e +9 gradi. Massime fino a +15 e +19 gradi.

Venti: deboli da Sud-Est tra pianure e costa, richiami da Sud-Ovest sulle montagne.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: la seconda parte della settimana sarà maggiormente instabile a causa dell’avvicinarsi di perturbazioni atlantiche. Tra giovedì e venerdì possibili rovesci sparsi mentre Sabato 15 potrebbe essere determinato da temporali e rovesci più organizzati.

