Futsal RSM, il Cosmos si fa riprendere nel finale. Dilagano Libertas, Folgore e Fiorentino

| 16:33 - 09 Aprile 2023

È stato un venerdì di Pasqua amaro per il Cosmos, che contro il Domagnano ha visto sfumare un successo che sembrava ormai archiviato. Gara piuttosto equilibrata, che si sblocca nel primo minuto di recupero del primo tempo grazie a Matteo Giorgini – autore del vantaggio gialloverde. Nel secondo tempo di Fiorentino, il Domagnano trova un grande Cavalli – a segno nello stesso minuto in cui Bologna trova il primo acuto di serata. Il secondo vale il 3-1, quando il cronometro segna il 56’. Il risultato non varia fino ad un minuto dal termine, quando Cavalli alimenta le speranze del Domagnano, che sfonda in pieno recupero col gol del definitivo 3-3 sempre ad opera del suo laterale.







Decisamente equilibrato anche l’altro incontro disputato a Fiorentino, quello in cui il Tre Fiori ha certificato il terzo posto in graduatoria. Il vantaggio dei ragazzi di Bugli reca la rima di Nicolò Mariotti, mentre il raddoppio è frutto della sfortunata autorete di Alessandro Zonzini. Il laterale della Juvenes-Dogana si riscatta nel secondo tempo, siglando la rete che dimezza il ritardo nel punteggio dei Biancorossazzurri. Ciononostante, non si segnerà più nei successivi venti minuti, mandando in archivio il successo di misura del Tre Fiori.





Più sbilanciati gli altri quattro incroci proposti dal calendario della 27° giornata di campionato. A partire dalle vittorie annunciate di Folgore e Fiorentino. La capolista, in realtà, sfonda propriamente nella ripresa. Durante la prima mezz’ora, infatti, il San Giovanni di Gualtieri ha tenuto bene il campo limitando i forti avversari – in gol al 10‘ con Maiani. Rotto l’argine, il Fiorentino allunga nella ripresa in cui Maiani trova la doppietta, così come le reti di altri sei compagni: Zafferani, Busignani, Gasperoni, Moretti, Rossini ed Ercolani – quest’ultimo su rigore. Nel finale, espulso Volpinari del San Giovanni. Termina 8-0 per i Rossoblù, che il prossimo 18 aprile incroceranno la Folgore al Multieventi nella gara che auspicabilmente avrebbe dovuto valere il primato.





In realtà non sarà così, perché il club di Falciano ha perso terreno nelle ultime settimane; reagendo però piuttosto bene nel turno pre pasquale. Il successo per 11-0 ai danni del Faetano, del resto, non ammette fraintendimenti. Cinque reti nel primo tempo, con doppiette di Pellegrini ed Ercolani, e sei nella ripresa, dove trovano il bis personale anche Pelliccioni e Rossi, oltre agli acuti di Tassitano, Allasia e Iuliani. Ne segna altrettanti la Libertas, che inguaia il Tre Penne. Quattro reti per uno scatenato Burioni, non da meno Taddei che griffa una tripletta. Per i Biancazzurri la doppietta a cavallo dell’intervallo di Fantini è un mero palliativo, in considerazione del 5-1 con cui si cambia campo. Nel tabellino marcatori granata, si inseriscono anche Covi, Tamagnini e Davide Rossi. Il fuoco amico di Contato, al 10’, è valso il 2-0 del club di Borgo Maggiore.





Scatta verso il terzo posto La Fiorita, ovviamente interessata dall’esito del posticipo di martedì tra Virtus e Pennarossa. La cinquina imposta al Murata è valso un +5 in classifica nei confronti del Domagnano, mentre la Virtus potrebbe riportarsi a due lunghezze di distanza, ma con una partita in più. I ragazzi di Ghiotti aprono le marcature a ridosso del quarto d’ora, trovando le reti in rapida successione di Belloni, Bernardi e Giuccioli. Quest’ultimo fa doppietta al 44’, mentre il pokerissimo è opera di Gualandi – in gol al 53’.





Leggendo la classifica a tre giornate dal termine, salta all’occhio come le ultime cinque della classe siano andate tutte incontro alla sconfitta. Dunque, nel merito della corsa al dodicesimo posto non è cambiato nulla. Una buona notizia per Murata e San Giovanni, attualmente dentro ai play-off, decisamente negativa per Cailungo e Faetano – rispettivamente a -4 e -5 dalla quota d’ingresso. Il Tre Penne non se la passa tanto meglio, distante tre punti dal San Giovanni. Con gli scontri diretti a favore ed una differenza reti che al momento premia i Rossoneri nella misura di 11 gol, gli uomini di Galli dovranno risolvere in fretta il digiuno da vittorie se intendono ricucire lo strappo in classifica. Pressoché omologate le posizioni di vertice, dove tiene banco la corsa al quarto posto. La Fiorita è nettamente in vantaggio, nonostante un calendario in salita. Il Domagnano ha perso terreno e difficilmente potrà rimettersi in scia dei vicecampioni di San Marino, mentre la Virtus è obbligata a vincere col Pennarossa per mettere pressione ai Gialloblù. La Libertas può festeggiare l’aritmetica certezza di qualificazione ai play-off.