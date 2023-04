Balli sfrenati sui banchi della Vecchia Pescheria, tour operator: 'Siamo intervenuti subito'

Attualità

18:44 - 09 Aprile 2023

Il centro storico di Rimini e la sua movida continuano a essere al centro del dibattito dell'opinone pubblica. Ieri (sabato 9 aprile), alle 16.30, c'è stato il "movimentato" raduno di numerosi universitari da tutt'Italia, un appuntamento organizzato dal tour operator riminese University Holidays.



"Abbiamo organizzato l'evento con ragazzi da tutta Italia. Purtroppo qualcuno, una minoranza, è salito sui banconi della pescheria - commenta Leonardo Belotti di University Holidays - ma è stato immediatamente redarguito e fatto scendere. Poi sì, qualche passante ha ripreso con il telefonino". Così qualche ragazzo ha utilizzato i banconi della Vecchia Pescheria in modo assolutamente improprio: scene che, una volta riprese con lo smartphone, sono divenute immediatamente virali, scatenando le consuete polemiche sui social. Poco dopo l'inizio dell'evento, è intervenuta la Polizia Locale, che ha fatto abbassare la musica e richiamato i partecipanti all'ordine. "Come tour operator abbiamo fatto tanti eventi a Rimini e non è successo mai nulla di grave. A Capodanno avevamo organizzato un evento simile, ma con più persone e non è successo niente. Purtroppo questi eventi richiamano ragazzi da tutta Italia e questa volta qualcuno ha sbagliato, ma ripeto, siamo subito intervenuti. Senza contare che non tutti erano nostri ospiti, c'era anche qualcuno che non faceva parte del tour", evidenzia Belotti. Sulle proteste degli esercenti: "Alcuni di loro erano contenti. In fondo avevamo fatto un accordo con alcuni locali, per portare loro i clienti. E hanno lavorato molto bene. Altri non avevano l'accordo e forse si sono lamentati".