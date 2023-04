Posizionato il ponte mobile di Pietracuta per la via di San Francesco

Turismo

Pietracuta di San Leo

| 09:29 - 09 Aprile 2023

Il ponticello sul fiume Marecchia a Pietracuta di San Leo.



Venerdì 7 aprile è stato posizionato il ponticello in località Pietracuta-Saiano, che verrà utilizzato anche dai pellegrini che percorrono la via di San Francesco. Questa via religiosa va da Rimini a La Verna, in Toscana, è stata recentemente inclusa nel catalogo dei cammini religiosi italiani. Ciò ha portato a una serie di iniziative turistiche mirate. Inoltre, l'Ordine francescano celebrerà l'anniversario degli 8 secoli dalla nascita della Regola.



"Il ponticello viene messo tutti gli anni. Abbiamo anticipato rispetto al solito, nel momento in cui, passate le piene del Marecchia dei mesi precedenti, è stato possibile farlo", spiega il sindaco Leonardo Bindi, che ricorda con soddisfazione l'inserimento del Cammino di San Francesco tra i cammini religiosi italiani. Il ponticello è una soluzione..ponte, in attesa della costruzione di un ponte fisso per permettere il collegamento tra le due sponde del fiume Marecchia e permettere agli escursionisti di affrontare il percorso di San Francesco, godendo di un panorama mozzafiato. "Speriamo di fare prima possibile - spiega il sindaco Bindi - ma ci sono i tempi tecnici della burocrazia italiana". "Non è facile. Speriamo non nasca un comitato..", chiosa il primo cittadino, con un pizzico di ironia, ricordando il recente botta e risposta con il Comitato Per la Valmarecchia.