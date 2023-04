MotoGP, anche il comico Giacobazzi alla festa in onore di Marco Bezzecchi

Sport

Rimini

| 22:01 - 08 Aprile 2023

Marco Bezzecchi sul palco con al fianco Giacobazzi.





Anche il cabarettista Giuseppe Giacobazzi, un amico di Marco Bezzecchi, che Misano a settembre scorso ha corso con un casco personalizzato dedicato al comico romagnolo “Sburoni si nasce!', era alla festa di sabato pomeriggio nel piazzale antistante la spiaggia del Bagno 22 di Viserba.



Un appuntamento con tanto di dj set e torta finale organizzato per celebrare la prima vittoria in MotoGp, in Argentina, dell'asso di Viserba - qui tuttora abita - balzato in tasta alla classifica.

Un abbraccio che ha coinvolto anche il sindaco Jamil, il deputato Andrea Gnassi, entrambi saliti sul palco, qualche assessore e soprattutto tanti tifosi del pilota accorsi in massa per farsi firmare una T shirt oppure strappare un autografo. La festa è stata organizzata dal comitato turistico di Viserba con il Fan Club ufficiale di Marco Bezzecchi e la collaborazione del Comune di Rimini sotto le regia del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini al quale Bez è iscritto da sempre.

Bez, lo ricordiamo, fa parte del Mooney VR46, il team di Valentino Rossi e corre in sella ad yba Ducati. Prossimo impegno nel prossimo week end in Texas.