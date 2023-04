Auto di due giovani esce fuori strada: pauroso cappottamento

Cronaca

Misano Adriatico

| 18:12 - 08 Aprile 2023

L'auto incidentata.



Stavano percorrendo la via Cella Raibano, quando la loro automobile è finita fuori strada, ribaltandosi: due giovani di nazionalità italiana, di circa 20 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle 17.50 circa di oggi (sabato 8 aprile) a Misano Adriatico. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. I giovani sono stati estratti dalle lamiere della vettura dai Vigili del Fuoco e affidati alle cure del personale sanitario. Al momento, mentre la polizia locale sta svolgendo accertamenti sull'automobile, i medici hanno allertato l'elisoccorso. I due feriti dovrebbero essere destinati, per il ricovero, all'ospedale Bufalini di Cesena.