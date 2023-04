Novafeltria, niente visite per i pazienti di diabete in ospedale

Attualità

Novafeltria

| 17:56 - 08 Aprile 2023

Insegna ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.





Il comitato "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria" in una nota accusa l'Ausl Romagna di trascurare i cittadini dell'Alta Valmarecchia alle prese con il diabete. "Se si chiama il Cup per prenotare una visita specialistica diabetologica - scrive il comitato in una nota - ci si sente rispondere che l'agenda è chiusa e la prima data utile è l'8 giugno a Cattolica".



Il comitato riporta quindi il malcontento di molti pazienti diabetici per non poter aver accesso alle cure al nosocomio di Novafeltria. "Sappiamo che nel distretto sanitario di Rimini i medici sono una risorsa sempre più rara (qualcuno dovrebbe incominciare a farsi delle domande) e a nostra volta, ci chiediamo se non sia il caso di organizzare meglio il lavoro e anziché far girare i 1300 pazienti su e giù per la Romagna". La richiesta all'Ausl è di aprire l'agenda delle visite specialistiche anche a Novafeltria, "popolarla di appuntamenti e rendere fruibile alla pari di altri territori quell’indispensabile servizio".