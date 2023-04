Basket, RivieraBanca: a Trapani assente anche Meluzzi. Ogbeide sarà operato

Sport

Rimini

| 17:16 - 08 Aprile 2023

Derek Ogbeide.





Rivierabanca Basket Rimini rende noto che per la trasferta di Trapani oltre alle assenze di capitan Bedetti e Derek Ogbeide si aggiungerà anche quella di Davide Meluzzi, che non ha ancora recuperato dal suo infortunio. L’aggiornamento dall’infermeria dice che sia per Bedetti sia per Meluzzi si procederà con nuove visite di controllo a metà della prossima settimana, dopodiché si avranno tempi esatti per la ripresa dell’attività e il ritorno in campo.



Il club comunica inoltre che Derek Ogbeide dopo la visita specialistica dal Dott. Campi e dopo un'attenta valutazione con il proprio agente ha optato per procedere con intervento chirurgico come suggerito anche dallo staff medico di Riviera Banca Basket Rimini, in totale condivisione con il parere del Dott. Campi.



Derek verrà operato in artroscopia alla spalla destra dal Dott. Fabrizio Campi nella giornata di martedì (11 aprile) presso la clinica privata Villa Igea a Forlì. Il percorso riabilitativo prevede un periodo iniziale di tre settimane con tutore e successivamente la fase riabilitativa che verrà seguita direttamente dai nostri Diego Bartolini, Filippo Saulle e Marco Bernardi per quanto concerne la parte fisico/atletica.



“Un grande in bocca al lupo al nostro Derek che conclude in anticipo una stagione bellissima. Un ragazzo che da subito si è integrato perfettamente nella città ed ha aiutato la squadra a ottenere una fondamentale salvezza in A2 grazie anche alle sue giocate pazzesche che hanno esaltato tutto il fantastico pubblico riminese”, le parole del direttore sportivo Davide Turci.