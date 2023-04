Pasqua a Riccione, la sindaca al settimo cielo: 'Entusiasmante, un fiume di persone'

Attualità

Riccione

| 15:38 - 08 Aprile 2023

La passeggiata in Viale Ceccarini.



Un fiume di persone che dal giardino di Villa Lodi Fè attraversa i 101 ulivi di viale Ceccarini e raggiunge il Giardino sul mare e poi la spiaggia, la riva dell'Adriatico. Sotto il sole di Riccione c'è davvero tanta gente arrivata per godersi qualche giornata di relax in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta.

"Oggi inizia la stagione turistica e devo dire che il colpo d'occhio che regala la nostra città è davvero entusiasmante - dice la sindaca Daniela Angelini -. Abbiamo ospiti arrivati da ogni parte d'Italia e d'Europa: i ristoranti sono tutti pieni per domenica e lunedì e anche negli alberghi il tasso di occupazione delle stanze è piuttosto elevato per almeno due notti. Riccione è come l'avevamo immaginata: molto bella e curata. Questa città non ha bisogno di un forzato ed estemporaneo effetto wow ma di pulizia, decoro e un clima di festa coerente con la propria immagine. La passeggiata tra gli ulivi, con il meraviglioso allestimento botanico sotto il gazebo di viale Ceccarini che trasforma quello spazio urbano in un punto di ritrovo, un inedito luogo di comunità, e non più in un'area di flusso continuo, ne è una dimostrazione. Ma anche tutto il resto dell'offerta che proponiamo ai nostri ospiti ritengo che risponda a queste caratteristiche".