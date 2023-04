Aeroporti, 'disgelo' tra Rimini e Forlì che invita Sadegholvaad: 'Incontriamoci'

Attualità

Rimini

| 14:55 - 08 Aprile 2023

Aeroporto Fellini di Rimini.





Disgelo tra Rimini e Forlì in merito ai rapporti di vicinanza dei due aeroporti cittadini. Le recenti parole del sindaco Jamil Sadegholvaad sono state accolte positivamente dal management dell'aeroporto Ridolfi. Sadegholvaad aveva utilizzato la metafora dell'ascia di guerra "sotterrata", definendo possibile la coesistenza dei due scali: "La Romagna guardi sempre più a uno sviluppo concertato. Non solo sanità, ma anche su temi strategici come Porto di Ravenna, fiera, aeroporti, nuovo invaso idrico", le parole di Sadegholvaad.



Replica Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication e Marketing Director della società che gestisce l'aeroporto di Forlì: "Piena disponibilità a incontrarsi e a confrontarsi sugli aspetti che riguardano più da vicino le due realtà aeroportuali".



Da Forlì si evidenziano i dati sulle stime di crescita del traffico passeggeri: "Nel 2023 quasi raggiunti i livelli del 2019, nel 2024 ci sarà un aumento del 3% rispetto al pre-pandemia e nel 2025 dell'11%". "Con 1,23 miliardi di spostamenti per turismo a scala globale, il turismo continua a crescere e rappresenta un settore fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale", aggiunge Gilardi. Così, "per cogliere tali opportunità è necessario innovare i servizi di mobilità offerti, migliorare l'accessibilità delle destinazioni turistiche, la fruibilità di percorsi alternativi". "Crescerà allora anche la domanda di aeroporti medio-piccoli da parte delle compagnie aeree sui quali operare. Lo spazio per lavorare senza pestarsi i piedi c'è", chiosa Gilardi.