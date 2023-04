Oltre 1500 atleti da tutta Europa a Riccione per il beach volley

Sport

Riccione

| 07:24 - 09 Aprile 2023

Duecento campi da gioco lungo tutta la spiaggia dal porto fino al Marano, oltre 1.500 giovani atleti partecipanti da tutta Europa per quasi 10.000 presenze. Sono i numeri attesi a Riccione per la 24esima edizione del Beachline Festival la grande manifestazione del beach volley in programma da domani (lunedì 10 aprile) al 16 aprile, sette giorni all'insegna dello sport sulla sabbia. A partire dalla giornata di Pasquetta, la Perla Verde si prepara ad accogliere soprattutto dai Paesi di lingua tedesca, in particolare dalla Germania. Il campo centrale con le tribune, così come il villaggio del Beachline Festival, sarà sulla sabbia di fronte a piazzale Azzarita, vero e proprio epicentro della manifestazione, ricorda il Comune.



DIRE