Pasquetta, a Rimini visita straordinaria agli scavi del teatro Galli

Teatro Galli di Rimini.





Alla scoperta di Rimini, della sua storia e dei suoi 'gioielli' per una Pasqua e Pasquetta di visite guidate, passeggiate e pedalate tra Domus, Teatro, Part, Cappella Petrangolini, cinema Fulgor, Trecento riminese, Galleria Buonadrata.



Il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, i musei comunali propongono la visita al Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (alle 11), e al Part- Palazzi dell'Arte, il museo d'arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell'Arengo e del Podestà (alle 17). Non solo: in questa giornata apre eccezionalmente anche l'area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli: una grande opportunità per ammirare lo spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento, con tre visite guidate gratuite su prenotazione per 3 gruppi di massimo 10 persone (ore 16; ore 16.45; ore 17.30).



Invece VisitRimini propone per il lunedì di Pasqua una speciale visita guidata per famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini (ore 15.30). Percorsi inediti sono proposti invece da Discover Rimini: domani sarà possibile visitare il Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, mentre lunedì la visita sarà dedica al Trecento Riminese, con visita alla Chiesa di Sant'Agostino e al Part. Un'occasione particolare è offerta anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che propone delle visite gratuite alla Galleria Buonadrata, dove si possono ammirare opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri.



