Santarcangelo, la Casa della Cultura festeggia il compleanno: tra gli ospiti Giuliana Sgrena e il rapper Kento

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 08 Aprile 2023

Da sinistra Giuliana Sgrena e il rapper Kento.



La Casa della Cultura di Santarcangelo compie nove anni: inaugurata il 23 aprile 2014, la nuova sede della biblioteca Baldini in via Pascoli festeggia la ricorrenza con il ritorno della rassegna “InVerso”, curata da Massimo Roccaforte per l’associazione culturale Interno4, che proporrà un ricco cartellone di eventi e iniziative dal 21 al 23 aprile 2023.



Anche quest'anno, le iniziative per il compleanno della Casa della Cultura sintetizzano alcune tra le principali direttrici tematiche esplorate da FoCuS, come già accaduto con la nuova rassegna “Letture liminali”, ideata e condotta dal nuovo responsabile culturale della biblioteca Baldini, Giovanni Boccia Artieri. La nuova edizione di “InVerso”, infatti, vedrà una ricca presenza di autrici come ideale prosecuzione di “Votes for women”, darà spazio a giovani autori esordienti e alla musica contemporanea, in connessione con il lavoro del Cantiere poetico e l’iniziativa SanTrap, nata nell’ambito del progetto di politiche giovanili “T.anti Corpi”.



Autrici emergenti, tra le voci più interessanti dell’attuale panorama editoriale nazionale, sono Giulia Muscatelli e Vanessa Roghi, protagoniste della prima giornata della rassegna, venerdì 21 aprile, che presenteranno le loro ultime novità in libreria intrecciando dialoghi con Lia Celi e Massimo Roccaforte. Il grande giornalismo d’inchiesta sarà al centro della giornata di sabato 22 nel dialogo tra Gigi Riva e Giuliana Sgrena, per la prima volta a Santarcangelo, che presenterà il suo volume d’esordio a fumetti, il graphic novel “Baghdad i giorni del sequestro”.



Come di consueto sarà la musica il filo rosso dell’ultima giornata di incontri: domenica pomeriggio si alterneranno negli spazi della biblioteca Baldini la cantautrice riminese Elisa Genghini, al suo esordio letterario con “Ballata per galline vecchie”, e il rapper Kento, che torna a Santarcangelo dopo otto anni per raccontare la sua ultima avventura, l’esperienza a suon di rap con i minori in carcere, presentando il suo ultimo libro “Barre, rap sogni e segreti in un carcere minorile”.



Con lui sul “palco” della biblioteca Baldini i ragazzi e le ragazze del progetto SanTrap. “Abbiamo voluto arricchire il percorso di valorizzazione dell'offerta della biblioteca Baldini concentrando in queste tre giornate alcune delle principali linee di lavoro dei nostri istituti culturali - afferma la vicesindaca Pamela Fussi - La scelta degli ospiti riflette da una parte il lavoro di ricerca nel campo delle parità di genere, che in questi anni ha caratterizzato la nostra offerta culturale a partire da ‘Votes for women’, dall'altra il lavoro di sviluppo dei pubblici di riferimento che stiamo portando avanti con particolare attenzione ai più giovani, anche coinvolgendoli direttamente come accade con SanTrap”.



InVerso è la rassegna di incontri con autori e presentazioni di libri che da nove anni, prima in contemporanea con il Cantiere Poetico e dall’anno scorso per il compleanno della Casa della Cultura, propone alla cittadinanza percorsi originali e inediti tra le novità in libreria. L’evento è promosso da Comune di Santarcangelo e FoCuS in collaborazione con l’associazione culturale Interno4.



Il programma completo – che verrà svelato in dettaglio nei prossimi giorni – potrebbe includere ulteriori ospiti a sorpresa. Tutti gli incontri, in ogni caso, saranno a ingresso gratuito: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca Baldini (via Pascoli, 3) al numero 0541/356.299 o alla mail biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.