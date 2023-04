Pasticceria dona ai poliziotti riminesi una confezione di ovetti di Pasqua

Attualità

Rimini

| 14:04 - 08 Aprile 2023





La Dolciaria Rovelli di Montefiore Conca ha donato a ogni poliziotto iscritto al Sap una confezione di ovetti pasquali, un gesto che ha suscitato emozione e gratitudine, riassunta da Roberto Mazzini, segretario provinciale del Sap, con queste parole: "Ennesima testimonianza del pensiero di vicinanza di tanta gente che ogni giorno, anche con piccoli gesti, rende omaggio al lavoro, spesso silente delle Forze dell’Ordine ci fa capire quanta sia alta la stima verso chi produce sicurezza nel paese".



Il Sap ringrazia la Dolciaria Rovelli e fa gli auguri a tutta la cittadinanza: "Ci avviciniamo alla Santa Pasqua, e come sempre anche quest’anno gli uomini e le donne della Polizia di Stato garantiranno la sicurezza di tutti, per far si che sia la cittadinanza che i tanti turisti attesi in Riviera possano godere della festività in completa tranquillità".