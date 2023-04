Pennabilli, tanta partecipazione alla Processione del Venerdì Santo

Attualità

Pennabilli

| 07:23 - 09 Aprile 2023

La processione a Pennabilli PRO LOCO.



"C'era un fiume di gente. Il tempo sembrava minacciare la riuscita dell'evento, invece ci ha graziato". Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini commenta con soddisfazione l'alta partecipazione della cittadinanza alla Processione del Venerdì Santo, che si è tenuta il 7 aprile: tanti figuranti in costumi storici, il paese silenzioso e illuminato dalle fiaccole e dai bracieri. "Abbiamo voluto fortemente che questa manifestazione fosse riconosciuta come evento storico: dal 2018 è entrata a far parte dell'elenco delle manifestazioni storiche della regione Emilia Romagna", sottolinea il sindaco Giannini.



La processione è stata frutto del grande lavoro dei volontari e della pro loco, che hanno curato ogni dettaglio per la buona riuscita dell'evento: i preparativi sono durati tutte le settimane, con il coinvolgimento di più generazioni. "È bello vedere la partecipazione anche dei più giovani, una bella staffetta generazionale", aggiunge il primo cittadino, che fa gli auguri di Buona Pasqua a tutta la cittadinanza..senza un'ordinanza specifica, come fece a Natale, quando "impose" ai pennesi di essere felici e gentili con i propri concittadini. "Purtroppo non c'era l'atmosfera giusta dopo la questione della benedizione - prosegue Giannini - ma quella che ho fatto a Natale vale per sempre: non ha scadenza".



ric. gia.