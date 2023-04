Sessantenni aggrediti a Rimini, Erbetta: 'Centro storico in mano a balordi, pusher e baby gang'

Attualità

Rimini

| 07:24 - 09 Aprile 2023

Carabinieri alle Cantinette di Rimini.



Mario Erbetta di Forza Italia in una nota torna sul tema della sicurezza del centro storico, evidenziando la soddisfazione per le strategie messe a punto dal Questore, di concerto con Prefettura e forze dell'ordine. Si sono organizzati controlli a tappeto e soprattutto pattugliamenti a piedi nelle ore notturne. "Speriamo che questo avvenga anche durante queste festività Pasquali e che continui costantemente nei prossimi mesi", evidenzia Erbetta.



Da tempo l'esponente di Forza Italia richiama l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione di degrado generata dalla movida in un centro storico "in mano a balordi, spacciatori e baby gang". Venerdì scorso (7 aprile) è stata resa nota l'aggressione notturna subita da due amici sessantenni nella notte tra il 25 e il 26 marzo. Un ritardo comunicativo che lascia perplesso Erbetta: "Sembra quasi che si cerchi di minimizzare e di tenere bassa l'attenzione sul tema". Qualche settimana fa Erbetta si era rivolto al Questore di Rimini Lavezzaro, definendo "Rimini malata" e che per guarire è necessario capire "di essere malati". Il Questore era stato invitato a utilizzare "tutte le forze pubbliche e private per rendere la città sicura per i riminesi e i turisti". Altrimenti, senza "seri provvedimenti", l'estate "sarà molto dura".