Le lacrime di Cricca ad Amici e il tifo di Riccione. La sindaca: 'Tinbota!'

| 13:22 - 08 Aprile 2023

"Tieni botta Giovanni. Riccione è tutta con te e ti aspetta che fare una grande festa". Sono le parole che la sindaca Daniela Angelini rivolge a Giovanni Cricca, il riccionese concorrente di Amici che l'altro giorno, durante le prove della trasmissione, ha dato sfogo alle sue emozioni senza riuscire a trattenere le lacrime. «Giovanni è giovanissimo (è nato nel 2004): è normale che vivendo un'esperienza completamente nuova si trovi a confrontarsi con emozioni inedite. Non mi stupisce la fase che sta attraversando perché è un ragazzo estremamente profondo e sensibile, cosa che traspare dalle sue canzoni, tutte meravigliose. Sappia sempre che Riccione è la sua casa e qui ci sono i suoi amici che lo aspettano per fargli sentire il calore di una città intera. Quando arriverà, speriamo il più tardi possibile, lo accoglieremo con una bellissima festa: se la merita».



Cricca nei giorni scorsi ha manifestato difficoltà nel gestire la pressione e lo stress. «A casa facevo tantissime cose - si è sfogato -: calcio, chitarra, canto ed ero super impegnato. Qui ho ricavato il tempo per stare da solo e interrogare me stesso. A casa non l'ho mai fatto. E spesso non so come gestirlo, ci sto male e non so il perché». Quindi le lacrime. «Non mi piace piangere, anche perché voglio rispettare lo stereotipo dell'uomo che non piange. Io sono per tutti 'Cricca che ride sempre'. Io sono sotto il giudizio di tutti e il primo giudice sono io: non posso sbagliare niente e deve essere tutto perfetto». Ora oltre al sorriso solare ha aggiunto un'immagine che lo arricchisce ulteriormente, quella di un ragazzo che attraverso un'esperienza inedita sta diventando un uomo. «Tinbota Giovanni, siamo con te», lo saluta la sindaca.