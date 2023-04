Arrestato a Marina Centro un pregiudicato senza fissa dimora

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 08 Aprile 2023

Pattuglia dei carabinieri a Marina Centro, foto di repertorio.

Nella notte tra venerdì e sabato (7-8 aprile) i Carabinieri hanno rintracciato un 36enne italiano, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione. L'uomo era stato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale, a seguito di condanna definitiva per reati contro il patrimonio. Le ripetute violazioni del programma di recupero, accertate dalle forze dell'ordine, hanno causato la sospensione del beneficio. Il 36enne è stato così portato al carcere dei Casetti di Rimini per scontare la pena residua.



"I militari dell’Arma continueranno i servizi di prevenzione sul territorio, concentrando l’attenzione anche alle sulle principali zone turistiche della Riviera, intensificando i controlli in vista delle imminenti festività pasquali", si legge in una nota dell'Arma.