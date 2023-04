Meteo: Pasqua incerta e fresca, Pasquetta più soleggiata

Attualità

Rimini

| 13:15 - 08 Aprile 2023

Foto di repertorio.



Pasqua incerta e fresca, Pasquetta più soleggiata e poi ancora qualche giorno di variabilità. Centro Meteo Emilia Romagna conferma le previsioni dei giorni scorsi: nella mattinata di domani (domenica 9 aprile) cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con possibili isolati rovesci, più schiarite a partire dal pomeriggio. Per Pasquetta (lunedì 10 aprile) cieli sereni o poco nuvolosi.



A Rimini per Pasqua prevista temperatura minima sui 6 gradi, massima sui 13, per Pasquetta minima stazionaria o in lieve calo, massima in aumento sui 15. Tra l'11 e il 13 aprile condizioni di generale variabilità atmosferica, con possibili precipitazioni sparse alternate a momenti soleggiati. Temperature in ulteriore lieve aumento.