Calcio giovanile, Accademia Marignanese a Coverciano al torneo 'Florence Cup'

Sport

San Giovanni in Marignano

| 13:10 - 08 Aprile 2023

Il presidente dell'Accademia Marignanese Loris Neri.

Un week-end pasquale da ricordare per l’Accademia Marignanese con tante famiglie coinvolte da una trasferta a Coverciano davvero particolare, per oltre 220 persone, tra piccoli atleti (oltre 90) del settore giovanile e loro famigliari, per partecipare al torneo giovanile nazionale "Florence Cup".

Una tre giorni che vedrà impegnate numerose squadre gialloblu di San Giovanni con altre rappresentative della Penisola nella sede nota perché campo base della Nazionale di calcio. Infatti nella tre giorni è pure prevista la visita al museo proprio del calcio italiano a Coverciano.

"Siamo orgogliosi di questa iniziativa - spiega Loris Neri, presidente dell’Accademia Marignanese - il nostro primo obiettivo è proprio l’educazione dei nostri ragazzi allo sport e più in generale alla vita. E questo obiettivo passa anche attraverso momenti di condivisione come questo, dove non contano solo i risultati ma l’amicizia e lo stare bene assieme".

Così altri collaboratori della società che conta quasi 250 iscritti nel suo settore giovanile a San Giovanni in Marignano: "Gli allenatori - conferma Paolo Borioni, responsabile del settore giovanile - er noi sono all-educatori proprio per ribadire il loro ruolo educativo fondamentale all’interno dell’attività sportiva e calcistica su ogni singolo ragazzo".

Sabato grande sfilata di inaugurazione presso le strutture di Coverciano, domenica quindi le partite, e quindi infine lunedì la possibile fase finale e poi il ritorno a casa a San Giovanni in Marignano.