Pietracuta Calcio, che festa: 'Paese piccolo, ma con cuore e ragione'

Sport

Pietracuta di San Leo

| 07:25 - 09 Aprile 2023

A Pietracuta Pasqua dolce con la matematica permanenza in Eccellenza.





Di Settimio Bernardi



Buona Pasqua a tutti gli sportivi, sostenitori, dirigenti, tecnici e prima di tutto ad un gruppo di ragazzi che con passione, dedizione e competenza hanno consentito a questa società di paese di raggiungere un risultato di grande, grandissimo rilievo. Vogliamo ricordare che il Pietracuta Calcio, dopo la vittoria del campionato di Promozione anno 2021 / 2022, è stato promosso nel campionato 2022 / 2023 di Eccellenza girone B Emilia Romagna: un campionato reso ancor più difficile per il riordino con 20 squadre partecipanti, 38 partite ( con 8 turni infrasettimanali ) e ben cinque retrocessioni.

Sul territorio regionale, in gran parte sulle province di Bologna, Ravenna e Ferrara, ci sono squadre di realtà socio economiche importanti e almeno una decina sono organizzate con criteri semi professionistici. Dopo le prime 10 partite, in fondo alla classifica e con evidenti problemi di adattamento ad un campionato molto impegnativo, in pochi ci accreditavano per una permanenza in categoria. La società, senza seguire l'iter comune della crisi tecnica e organizzativa che in questi casi è una prassi, si è stretta attorno alla squadra mantenendo la barra ben dritta. I tifosi hanno reagito in maniera esemplare e commovente, gli sportivi hanno capito che i valori contano. Se nella prima parte del campionato non ci siamo nascosti dietro la sfortuna e gli episodi, nella seconda possiamo rivendicare forza, convinzione e unità d'intenti. Oggi, a tre giornate dal termine del campionato, il Pietracuta Calcio ha già confermato il diritto a restare in Eccellenza con salvezza diretta e senza nessun spareggio. Grazie a tutti a nome di una società di un paese piccolo ma con una dotazione di cuore e ragione che nel tempo ci hanno permesso traguardi prestigiosi.

Buona Pasqua a tutti voi da tutti noi.