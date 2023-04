Gli Skunk Anansie a Rimini per celebrare Thomas Balsamini, storico fondatore del Velvet

Eventi

Rimini

| 13:03 - 08 Aprile 2023

La presentazione di 'Ultrasuoni Rimini' con la partecipazione straordinaria di Manuel Agnelli e Samuel dei Subsonica.



È stato presentato questa mattina (sabato 8 aprile) in conferenza stampa il festival “Ultrasuoni Rimini”, evento che si terrà dal 9 all’11 giugno in memoria di Thomas Balsamini, un grande artista, che ha dato un notevole allo sviluppo della musica live, rock in Romagna. Alla presentazione dell'evento c'erano anche Manuel Agnelli (Afterhours) e Samuel (Subsonica). “Ultrasuoni Rimini” sarà un evento di tre giorni, pieno di musica, spettacoli, mostre d’arte e workshop creativi, che avranno luogo in diverse location della città.



L’evento si concentrerà sulla musica e vedrà la partecipazione di diversi artisti locali e nazionali, che si esibiranno in diverse location della città. Ci saranno concerti di diversi generi musicali, dal rock al jazz, dal pop alla musica elettronica, per soddisfare i gusti di tutti i partecipanti.



L’attrazione principale sarà il concerto degli “Skunk Anansie” che suoneranno sabato 10 giugno in piazza Malatesta.



Il comitato organizzatore registra la presenza di amici e collaboratori di Balsamini, legati a lui nelle esperienze del Velvet e dello Slego. Ci sono Mirco Veronesi, Lucia Chiavari, Andrea Gnassi e la Control Room di Matteo Chichiarelli, Anna Giannella, Luca Amati e Danilo Vienna.



“Ultrasuoni Rimini - evidenziano gli organizzatori in una nota - sarà un evento indimenticabile, che unirà la città di Rimini in un’esperienza unica di musica". Si è voluto così rendere omaggio alla vita e al talento di un giovane artista che ci ha lasciati troppo presto. Thomas Balsamini, classe 1965, riminese, è stato il gestore dello Slego a Viserba dalla metà degli anni ’80 fino alla chiusura avvenuta nel 1998, e fondatore e gestore del Velvet club di Rimini del quale è stato anche direttore artistico, anima e fun selector. Ha trasmesso per molti anni dalle radio locali, Radio Elektra, Radio Rimini, Radio San Marino e collaborato con varie testate locali e nazionali quali “Repubblica” e “L’Unità”. E’ stato consigliere comunale a Rimini per una legislatura. Da imprenditore della notte e dj ha tessuto da Rimini il filo del discorso musicale dell’underground rock nazionale e internazionale portando a Rimini, nel corso di tre decenni, più di mille concerti live e facendo ballare diverse generazioni di giovani appassionati di musica.



"In questo panorama (della musica in Riviera, ndr) Thomas Balsamini ha dato un contributo straordinario - ricordano gli amici di sempre - Spinto da una innata passione per la musica ha lavorato incessantemente per promuovere il Rock, e non solo, ad ogni livello: dai microfoni delle radio locali, dalle consolle e dai palchi dello Slego, del Velvet e di ogni altro luogo utile. Ha organizzato più di mille concerti dal vivo, suonato vinili e cd per infinite ore e fatto ballare e appassionare al rock migliaia di giovani".



Il programma dell'evento:



Venerdi 9 Giugno 2023

Rimini mare



Rockisland - live acustico (tbc) e Slego Remember dancefloor





Sabato 10 Giugno 2023

Rimini città



Piazza Malatesta - Concerto SKUNK ANANSIE ore 21:15 / ingresso a pagamento;



Piazza Francesca da Rimini - dalle 10 alle 18: Speech&Play artisti e band si alternati a discorsi e racconti / ingresso libero;



Teatro Galli - Aftershow





Domenica 11 Giugno



Cinema Fulgor Rimini

colazione e proiezione del documentario su Thomas Balsamini a cura di Simone Campanati (+ altri documentari su Rimini e la musica / incontri e interviste)



Rimini collina

Bar Sole in Via Santa Aquilina

pranzo sociale su prenotazione



Baldoria

nel locale e tutto intorno al lago dalle ore 16,30 live acustici, dj set e pic nic. Al tramonto, ore 19, concerto acustico sul lago dei Subsonica. Dalle 22 alle 24 dj set Velvet



La manifestazione ha scopo benefico e il ricavato eccedente la copertura dei costi sarà devoluto ad Ail - Rimini.