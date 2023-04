Rimini, al Teatro Galli deflagra 'supernova', la nuova avventura curatoriale di Motus

Eventi

Rimini

| 11:33 - 08 Aprile 2023

Supernova 2023, Rimini.

Dal 12 al 16 aprile deflagra a Rimini supernova.



La nuova avventura curatoriale di Motus in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri, il Comune di Rimini e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.



Non è un festival, non è una rassegna, è supernova: primo evento pubblico di Motus nella propria città.



Un'esperienza inedita, capace di dare una nuova forma agli spazi culturali di Rimini. Il primo movimento di questo progetto triennale vedrà una comunità di performer nazionali ed internazionali abitare per cinque giorni consecutivi il Teatro Galli, tutti i suoi ambienti, gli spazi limitrofi del centro storico con proposte dai linguaggi ibridi e sorprendenti.



Motus ha optato sull'idea di "occupare" simbolicamente il Teatro Galli invadendo l'edificio tutto, dalle sale danza e musica degli ultimi piani, così come il foyer, la sala Ressi e il grande bar al primo piano... espandendo gli eventi artistici anche alle aree esterne: piazza Cavour, il museo Part, la Piazza dei Sogni e la retrostante piazza Malatesta.



Partire dal centro per mettere in dialogo il dentro con il fuori, il classico con il contemporaneo in una nuova simbiosi, inevitabilmente nutrita della visionarietà felliniana cui sono dedicate le aree limitrofe.





supernova porterà a Rimini spettacoli, installazioni, workshop, incontri e live music, è evidente come oggi i confini porosi fra le arti richiedano di uscire dalle caselle stereotipate in cui sono imbrigliate le creatività di tante realtà artistiche, storiche ed emergenti.



La scelta è stata, quindi, quella di trasformare il Teatro Galli in spazio di permeabilità e inclusione anche per nuove comunità di spettatori e spettatrici che solitamente non lo frequentano.



Uno spazio che sarà aperto dalla mattina con il desiderio di catalizzare l'attenzione verso la scena artistica indipendente, che, nel nostro paese, vive tempi incerti ma continua a resistere e a scintillare invitandoci "ad annusare i fiori finchè si può". È questo il titolo del ciclo di incontri organizzati con alcune delle compagnie presenti in programma (Cristina Kristal Rizzo, mk, Kinkaleri, Masque Teatro, Ateliersi, Fanny & Alexander, Bluemotion, gruppo nanou), in un periodo complesso di tagli dei finanziamenti pubblici e festival di teatro contemporaneo cancellati. Fra le difficoltà in cui si muove il nostro fragile settore, supernova è un piccolo tentativo verso la tessitura di nuove alleanze che possano "illuminare/creare inneschi" anche e soprattutto nelle nuove generazioni e in chi "a teatro non ci va".



La ricerca di una vicinanza con gli spettatori è significativa nella scelta di utilizzare le piazze circostanti per programmare le performance restitutive dei laboratori, e allo stesso tempo nel decisione di creare spazi spettacolo che infrangessero la relazione "rumorosa" e gerarchica fra palco e platea, e che andassero piuttosto a favorire soluzioni di intimità e delicatezza tra spettacolo e pubblico. Tra questi rinnovati spazi spettacoli si inserisce il grande palco, che verrà utilizzato per ospitare insieme agli artisti il pubblico.





Oltre a una serie di "compagnie storiche" promotrici degli incontri pubblici, supernova ospita anche realtà emergenti, artiste/i locali e internazionali. Si inaugura inoltre una salda collaborazione con la nuova associazione Smagliature Urbane di Rimini, che, oltre a gestire il Not a Bookshop, curerà un workshop sulle fanzine che porterà alla pubblicazione di un Gazzettino Spettatoriale di Supernova autoprodotto durante il festival. Un remind al DIY degli anni '90 evocati da tante delle performance presenti a supernova.





Supernova sarà anche il palcoscenico riminese del progetto regionale E' BAL – palcoscenici per la danza contemporanea, prima rete a livello nazionale sostenuta da ATER Fondazione che condivide sul territorio emiliano-romagnolo un cartellone per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea.



Nell'ambito di E' BAL si inseriscono lo spettacolo di Melissa Guex Down, Mourn Baby Mourn di Katerina Andreou, Piscina Mirabilis di mk, HellO° di Kinkaleri e Echoes di Cristina Kristal Rizzo.





Informazioni e Biglietteria



Biglietteria online su Webtic (www.webtic.it)



Programma online su motusonline.com - santarcangelofestival.com - teatrogalli.it







Spettacoli a pagamento:



Mourn Baby Mourn - Nell'impero delle misure - Guida immaginaria - La vaga Grazia - Of the nightingale I envy the fate - HellO° - Echoes – Ashes

(€. 10,00 INTERO, €. 8,00 RIDOTTO – Under 26)



Performance a pagamento:

Down - Paso Doble - Limbo Session - I greci, gente seria! Come i danzatori - Piscina Mirabilis* - Il Presente - What will happen Tomorrow

(€. 5,00 BIGLIETTO UNICO)



*per Piscina Mirabilis il prezzo è di €. 3,00 per tutt* i partecipanti





Attività gratuite



SPEEED - Plutone Esploso - Criaturas Humanas stage party



I due incontri Annusa i fiori finché puoi (arti performative, politiche culturali & indipendenze) e il dj-set di Collettiva Elettronika.



Le due installazioni Seven Tears e Paradiso | video bozzetto sono visitabili con il biglietto di accesso del PÀRT.



Ingresso gratuito per chi ha il biglietto per Paso Doble di Cristina Kristal Rizzo.







Mercoledì 12 aprile





Parini Secondo | SPEEED



Piazza Cavour, ore 18:00 - 21:00 - 23:00





M​​élissa Guex / Cie SUMO | DOWN



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 18:30 - 22:30





Katerina Andreou | Mourn Baby Mourn



Palco - Teatro Galli, ore 21:30







Giovedì 13 aprile





ANNUSA I FIORI FINCHE' PUOI - incontro pubblico



Motus, Cristina Kristal Rizzo, mk, Kinkaleri, Masque, Ateliersi, Fanny & Alexander, Giorgina Pi, Nanou in dialogo con Laura Gemini



Foyer - Teatro Galli, ore 15:00





Cristina Kristal Rizzo | Paso Doble



Sala dell'Arengo - PART, ore 18:00





Bluemotion / Giorgina Pi | Guida Immaginaria



Sala della Musica - Teatro Galli, ore 19:00,





Ateliersi | Nell'impero delle misure



Palco - Teatro Galli, ore 21:30





NicoNote + Wang Inc. | Limbo Session



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 22:30







Venerdì 14 aprile





ANNUSA I FIORI FINCHE' PUOI - incontro pubblico



Motus, Cristina Kristal Rizzo, mk, Kinkaleri, Masque, Ateliersi, Fanny & Alexander, Giorgina Pi, Nanou in dialogo con Laura Gemini



Foyer - Teatro Galli, ore 15:00





quotidianacom | I greci, gente seria! Come i danzatori



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 18:00





Motus | Of the nightingale I envy the fate



Sala della Musica - Teatro Galli, ore 19:00







Eva Geatti | La Vaga Grazia



Palco - Teatro Galli, ore 21:30





Susana Botero Santos e Andrés Silva Díaz | Criaturas Humanas stage party



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 22:30







Sabato 15 aprile





Elisabetta Consonni | Plutone Esploso



Piazza Malatesta, ore 16:00





mk | Piscina Mirabilis



Sala della Musica - Teatro Galli, ore 17:00





Masque Teatro | IL PRESENTE



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 19:00





Kinkaleri | HellO°



Palco - Teatro Galli, ORE 21:30





Dj set Collettiva Elettronika



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 22:30



a cura di Smagliature Urbane







Domenica 16 aprile





Cristina Kristal Rizzo | Echoes



Sala Ressi - Teatro Galli, ore 17:00 - 18:00





Muta Imago | Ashes



Palco - Teatro Galli, ore 20:00





Parini Secondo + Bremo | What will happen tomorrow



Sala della Musica - Teatro Galli, ore 21:30







INSTALLAZIONI:





PART - Palazzi dell'Arte Rimini



dal 12 al 16 aprile





12-14 aprile orario 10:00-13:00 e 16:00-19:00



15-16 aprile orario continuato 10:00-19:00







Fanny & Alexander / Claron Mc Fadden / Emanuele Wiltsch Barberio | Seven Tears





gruppo nanou, Alfredo Pirri, Bruno Dorella con Giulio Boato / 313 film production | Paradiso [video bozzetto]







WORKSHOP:





Susana Botero Santos | Criaturas Humanas



Sala della Danza - Teatro Galli



12 - 13 - 14 aprile ore 14:00





Elisabetta Consonni | Plutone Esploso



Spazi in definizione



12 - 13 - 14 aprile ore 19:00





Smagliature Urbane | Supernova Fanzine Lab



Sala della Musica - Teatro Galli



13 - 14 - 15 -16 aprile ore 11:00







NOT A BOOKSHOP



a cura di Smagliature Urbane





dal 12 al 16 aprile 2023 dalle 15:00 alle 22:00



Foyer – Teatro Galli